أسعار العملات اليوم الأربعاء 4-10-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

تبانيت أسعار اليوم الأربعاء 4-10-2023 على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية في مصر بختام التداولات، لتبقي فروع البنوك على أسعار كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإمارتيي، وتواصل باقي سلة العملات الرئيسية تباينها أمام عملة مصر المحلية ويشكل التقرير أسعار كل ( الجنيه الاسترليني والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي والريال السعودي واليورو الأوروبي)، ورصدت المال في التقرير التالي آخر مستويات لها في السوق والتي جاءت عند مستوى:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

وصل متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

جاء متوسط سعر اليورو اليوم: 32.41 جنيه للشراء، 32.52 للبيع.

سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.41 جنيه للشراء، 37.54 للبيع.

بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.73 جنيه للشراء، 100.07 للبيع.

بلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفقًا لأخر تعامل للبنوك على اسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك المصرية

عرض البنك الأهلي المصري سعر الدولار عند: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سجل سعر الدولار بالبنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

فيما عرض بنك مصر سعر الدولار عند : 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بلغ سعر الدولار ببنك الكويت الوطني : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، بحسب التحدي الأخيرة على أسعار اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

عرض بنك الكويت الوطني سعر اليورو عند: 32.26 جنيه للشراء، 32.42 للبيع.

قدم البنك الأهلي المصري سعر اليورو عند : 32.15 جنيه للشراء، 32.31 للبيع.

أتاح البنك المصري الخليجي شراء وبيع سعر اليورو عند: 32.25 جنيه للشراء، 32.42 للبيع.

عرض بنك مصر سعر اليورو أمام الجنيه: 32.15 جنيه للشراء، 32.31 للبيع، وفقًا لأخر التعاملات أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

عرض بنك مصر سعر الجنيه الإسترليني عند: 37.08 جنيه للشراء، 37.27 للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني بالبنك الأهلي المصري: 37.08 جنيه للشراء، 37.27 للبيع.

جاء سعر الجنيه الإسترليني بالبنك المصري الخليجي عند: 37.19 جنيه للشراء، 37.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني يعرض سعر الجنيه الإسترليني عند: 37.20 جنيه للشراء، 37.40 للبيع، وفقًا لآخر التعاملات على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

عرض بنك الكويت الوطني سعر الريال السعودي عند : 8.17 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.

قدم البنك الأهلى المصري سعر الريال السعودي عند : 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

جاء سعر الريال السعودي بالبنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر بعرض سعر الريال السعودي عند: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب آخر تحديث لأسعار في السوق المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري يعرض سعر الدينار الكويتي عند: 98.86 جنيه للشراء، 99.77 للبيع.

فروع البنك المصري الخليجي تعرض سعر الدينار عند : 95.63 جنيه للشراء، 100.16 للبيع.

بنك مصر يسمح بشراء وبيع الدينار عند: 99.52 جنيه للشراء، 99.77 للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتي ببنك الكويت الوطني عند : 94.25 جنيه للشراء، 100.34 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي يعرض مستويي الدرهم الإماراتي عند : 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

جاء سعر الدرهم الإماراتي بالبنك الأهلي المصري عند: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر يتيح شراء وبيع الدرهم الإماراتي بفروعه عند: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني يعرض سعري شراء وبيع الدرهم عند: 8.31 جنيه للشراء، 8.46 للبيع، بحسب التعاملات الأخير على أسعار العملات اليوم.