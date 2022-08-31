أسعار العملات اليوم الأربعاء 31-8-2022 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 31-8-2022 استقرارًا نسبيًّا، في بداية التعاملات البنكية اليومية؛ حيث شهدت متوسط الأسعار أمس ارتفاعًا في سعر الدولار واليورو والدينار الكويتي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، ويستعرض موقع «جريدة المال» في بيان تفصيلي سعر صرف 6 عملات أجنبية وعربية، هي: عملات «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، وفقًا لشاشات التداول في عدد من البنوك المصرية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.18 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.10 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.22 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 19.20 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.25 جنيه للشراء، و 62.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.43 جنيه للشراء، و22.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.23 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.20 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 22.41 جنيه للشراء، و 22.62 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 22.44 جنيه للشراء، و22.64 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 22.30 جنيه للشراء، و22.34 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 22.47 جنيه للشراء، و22.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 19.14 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.19 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.14 جنيه للشراء، و 19.34 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.16 جنيه للشراء، و 19.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 61.04 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 60.55 جنيه للشراء، و62.56 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.11 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 60.08 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.23 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 5.21 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.12 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع.