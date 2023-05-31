أظهرت التعاملات الصباحية داخل البنوك استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 31-5-2023، أمام الجنيه المصري بصورة جماعية على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية للمصارف العاملة في السوق، تقدم المال نيوز خلال التقرير التالي التحديثات الأخيرة على أسعار الصرف لعدد «6» عملات أمام الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.22 جنيه للشراء، 100.73 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.29 جنيه للشراء، 38.42 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.09 جنيه للشراء، 33.20 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بلغ سعر الدينار ببنك القاهرة :100.40 جنيه للشراء، 100.66 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار ببنك الإسكندرية : 97.02جنيه للشراء، 100.68 للبيع.

عرض بنك مصر سعر الدينار عند 99.35 جنيه للشراء، 100.36 جنيه للبيع.

جاء السعر داخل البنك الأهلي المصري عند 99.35 جنيه للشراء، 100.33 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك الاستثمار العربي: 8.20 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

وصل سعر الريال أمام في بداية التعاملات ببنك بالمصرف المتحد :7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سجلت العملة السعودي ببنك البركة8.04 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، داخل بنك التنمية الصناعية بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

عرض بنك البركة سعر الدرهم عند 8.28 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

قدم بنك مصر سعر الدرهم عند 8.39 جنيه للشراء،8.40 للبيع.

بلغ سعر الدرهم أمام الجنيه ببنك بلوم : 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

وصل السعر ببنك : 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

اسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

وصل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري لـ 38.07 جنيه للشراء، 38.33 للبيع.

وصلت مستويات سعر الجنيه الإسترليني بالتعمير والإسكان إلى38.05 جنيه للشراء، 38.28 للبيع.

عرض بنك البركة سعر الجنيه الإسترليني 38.20 جنيه للشراء، 38.45 جنيه للبيع.

جاء سعر الجنيه الإسترليني ببنك الكويت الوطني أمام الجنيه عند 38.20 جنيه للشراء، 38.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصل السعر بميد بنك: 32.91 جنيه للشراء، 33.27 للبيع.

سجل السعر بك الأهلي المصري: 32.85 جنيه للشراء، 33.12 للبيع.

بلغ السعر بمصرف أبوظبي الإسلامي : 33.01 جنيه للشراء، 33.22 للبيع.

عرض بنك مصر سعر اليورو عند 32.81 جنيه للشراء، 33.15 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

أظهرت التعمالات الصباحية وصول السعر بالبنك الأهلى المصرى إلى 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

جاء السعر ببنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

عرض بنك مصر السعر عند 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

ويقدن بنك بلوم السعر عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.