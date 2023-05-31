أسعار العملات اليوم الأربعاء 31-5-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

طرحت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.20 جنيه للشراء، 100.55 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.13 جنيه للشراء، 38.26 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 32.93 جنيه للشراء، 33.04 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطني: 94.73 جنيه للشراء، 100.94 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.36 جنيه للشراء، 100.35 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.33 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.34 جنيه للشراء، 100.35 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطني، 8.17 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء،8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.390 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفق أسعار
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.97 جنيه للشراء، 38.33 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.97 جنيه للشراء، 38.33 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 38.09 جنيه للشراء، 38.45 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 38.07 جنيه للشراء، 38.33 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطني: 32.88 جنيه للشراء، 33.22 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 32.77 جنيه للشراء، 33.12 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 32.88 جنيه للشراء، 33.12 للبيع.
بنك مصر: 32.77 جنيه للشراء، 33.12 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار