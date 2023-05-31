أسعار العملات اليوم الأربعاء 31-5-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

طرحت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 31-5-2023 والتى أظهرت تباين الشراء والبيع في ختام التعاملات بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع، مقابل الجنيه المصري، وينشر موقع جريدة «المال» تقرير البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات مقابل الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي».

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.20 جنيه للشراء، 100.55 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.13 جنيه للشراء، 38.26 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.93 جنيه للشراء، 33.04 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 94.73 جنيه للشراء، 100.94 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.36 جنيه للشراء، 100.35 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.33 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.34 جنيه للشراء، 100.35 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني، 8.17 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء،8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.390 جنيه للشراء، 8.399 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.39 للبيع، وفق أسعار

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 37.97 جنيه للشراء، 38.33 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.97 جنيه للشراء، 38.33 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.09 جنيه للشراء، 38.45 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 38.07 جنيه للشراء، 38.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 32.88 جنيه للشراء، 33.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.77 جنيه للشراء، 33.12 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 32.88 جنيه للشراء، 33.12 للبيع.

بنك مصر: 32.77 جنيه للشراء، 33.12 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار

اليوم.