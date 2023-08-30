أسعار العملات اليوم الأربعاء 30-8-2023 مقابل الجنيه بنهاية التداول في البنوك

تباينت أسعار اليوم الأربعاء 30-8-2023، في ختام التعاملات اليومية في البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري، كما جاء بالتقرير اليومي الصادر عن البنك المركزي بمتوسطات أسعار الصرف.

وترصد المال سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية هي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي»، وفقًا لما جاء بعدد من المواقع الألكترونية للبنوك على شبكة الأنترنت، وشاشات التداول اللحظي.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.57 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.04 جنيه للشراء، و 39.17 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.06 جنيه للشراء، و 100.40 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 33.38 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع.

بنك بلوم مصر: 33.82 جنيه للشراء، و 34.13 للبيع.

بنك مصر: 33.38 جنيه للشراء، و 33.66 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.38 جنيه للشراء، و 33.70 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 39.20 جنيه للشراء، و 39.52 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 38.80 جنيه للشراء، و 39.08 للبيع.

بنك مصر: 38.80 جنيه للشراء، و 39.17 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.80 جنيه للشراء، و 39.24 للبيع، بحسب أسعار .

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

بنك مصر: 99.81 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.13 جنيه للشراء، و 100.17 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.36 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، بحسب أسعار اليوم.