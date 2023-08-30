أسعار العملات اليوم الأربعاء 30-8-2023 ببداية التعاملات في البنوك

سجلت أسعار العملات اليوم الأربعاء 30-8-2023، تباينًا في بداية التعاملات اليومية في النبوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، بحسب متوسط أسعار الصرف في البنك المركزي وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

وينشر موقع جريدة المال تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عربية وأجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.33 جنيه للشراء، و 33.44 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.82 جنيه للشراء، و 38.95 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.96 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 33.50 جنيه للشراء، و 33.96 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.51 جنيه للشراء، و 33.69 للبيع.

بنك مصر: 33.39 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.39 جنيه للشراء، و 33.57 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 38.94 جنيه للشراء، و 39.15 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 38.94 جنيه للشراء، و 39.15 للبيع.

بنك مصر: 38.81 جنيه للشراء، و 39.02 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.81 جنيه للشراء، و 39.02 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.49 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.44 للبيع.

بنك مصر: 99.81 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.13 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع، بحسب أسعار .

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك أبو ظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.