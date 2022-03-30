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أسعار العملات اليوم الأربعاء 30-3-2022 في مصر

العملات العربية تحافظ على مستواها
‫محمود الصباغ‬‎ 8:07 ص, الأربعاء, 30 مارس 22 8:07 ص, الأربعاء, 30 مارس 22

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أظهرت التعاملات الصباحية استقرار  أسعار العملات اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، بحسب التقرير اليومي الذي تقدمه جريدة “المال” لقرائها، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

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أسعار العملات في بنك مصر

يعرض بنك مصر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 20.04 جنيه للشراء، و20.46 جنيه للبيع.

وبلغ صرف سعر الريال السعودي إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه 23.35 جنيه للشراء، و24.17 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 18.26 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع، طبقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية بنك قناة السويس،

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كما سجل سعر صرف اليورو 20.03 جنيه للشراء، و20.43 جنيه للبيع، بنهاية التعاملات.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

وأظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى 4.85 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع.

وبلغ سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 24.06 جنيه للشراء، و24.26 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة

أظهرت شاشات التداول الصباحية وصول سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري 18.27 جنيه للشراء، و18.37 للبيع.

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بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني إلى 23.85 جنيه للشراء و24.17 جنيه للبيع، داخل شركات مصر للصرافة بحسب الحصر اليومي لجريدة المال.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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