شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 30-11-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرى، استقرار في سعرى الشراء والبيع، ولمتوسط أسعارها بالتقرير اليومي للبنك المركزى أيضا، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهم: «الدولار، واليورو، الجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، والريال السعودي »، وفقا لشاشات التداول اللحظية ، والمواقع الرسمية للبنوك المصرية والإسلامية والأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.52 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.41 جنيه للشراء، و 25.50 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.42 جنيه للشراء، و 29.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.70 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك التجارى الدولى: 24.54 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.53 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

بنك مصر: 24.50 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 24.50 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبى الإسلامى: 25.36 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.28 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 25.34 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع.

بنك مصر: 25.28 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 29.26 جنيه للشراء، و 29.49 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.26 جنيه للشراء، و 29.49 للبيع.

البنك المصرى الخليجي: 29.34 جنيه للشراء، و 29.52 للبيع.

بنك البركة : 29.26 جنيه للشراء، و 29.50 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

بنك الكويت الوطنى: 6.35 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

المصرف المتحد: 6.31 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع

البنك الأهلى المصري: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك سايب: 79.62 جنيه للشراء، و 79.62 للبيع.

بنك مصر: 76.96 جنيه للشراء، و 79.81 للبيع.

المصرف العربى الدولى: 79.61 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.97 جنيه للشراء، و 79.81 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلى الكويتي: 6.67 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 6.64 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع

بنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.