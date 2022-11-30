أسعار العملات اليوم الأربعاء 30-11-2022 بنهاية التعاملات في البنوك

سجلت أسعار العملات اليوم الأربعاء 30-10-2022، في نهاية التعاملات اليومية بالبنوك في مصر، تباينًا بين انخفاض الدينار واليورو والإسترليني، واستقرار الدولار والريال والدرهم، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير اليومي التفصيلي، سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي»، وفق شاشات التداول في البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.52 جنيه للشراء، و 24.59 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.41 جنيه للشراء، و 25.50 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.42 جنيه للشراء، و 29.51 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.70 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 24.50 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.50 جنيه للشراء، و 24.55 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.54 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.53 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 25.21 جنيه للشراء، و 25.52 للبيع.

بنك مصر: 25.28 جنيه للشراء، و 28.50 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 25.58 جنيه للشراء، و 25.60 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 25.34 جنيه للشراء، و 25.48 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 29.34 جنيه للشراء، و 29.61 للبيع.

بنك مصر: 29.26 جنيه للشراء، و 29.53 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.15 جنيه للشراء، و 29.53 للبيع.

بنك بلوم مصر: 29.26 جنيه للشراء، و 29.50 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك البركة: 6.36 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

بنك مصر: 6.51 جنيه للشراء، و 6.53 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 6.35 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 74.24 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

البنك الأهلي القطري: 76.31 جنيه للشراء، و 79.97 للبيع.

بنك مصر: 76.96 جنيه للشراء، و 79.81 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.95 جنيه للشراء، و 79.81 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

بنك مصر: 6.67 جنيه للشراء، و 6.68 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 6.68 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 6.67 جنيه للشراء، و 6.69 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.