أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-8-2022 في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك

تباينت متوسط أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-8-2022 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك الحكومية والخاصّة والأجنبية العاملة بالسوق المحلية المصرية، بعد قفزة ارتفاع في ختام تعاملات البنوك أمس، ويقدم موقع «جريدة المال» بيانًا تفصيليًا في التقرير التالي بتحديث متوسط سعر الصرف لعدد من العملات المتداولة في البنوك، وهم: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

وصل متوسط سعر صرف الدولار: 18.98 جنيه للشراء، و 19.06 جنيه للبيع.

بلغ متوسط سعر صرف اليورو: 19.39 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

جاء سعر الجنيه الإسترليني: 23.18 جنيه للشراء، و 23.28 جنيه للبيع.

حقق سعر الريال السعودي: 5.05 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند: 5.16 جنيه للشراء، و 5.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار الكويتي إلى مستوى: 61.91 جنيه للشراء، و 62.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 18.99 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.99 جنيه للشراء، و 19.05 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.01 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 19.01 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.27 جنيه للشراء، و 19.41 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.27 جنيه للشراء، و 19.41 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.29 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 19.29 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 23.04 جنيه للشراء، و 23.22 جنيه للبيع.

بنك مصر: 23.04 جنيه للشراء، و 23.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 23.07 جنيه للشراء، و 23.25 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 23.07 جنيه للشراء، و 23.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.05 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.05 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 5.05 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 5.01 جنيه للشراء، و 5.07 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.16 جنيه للشراء، 5.18 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.16 جنيه للشراء، 5.18 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.17 جنيه للشراء، و 5.19 جنيه للبيع

البنك الأهلي القطري: 5.15 جنيه للشراء، و 5.19 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصري

البنك الأهلي المصري: 59.59 جنيه للشراء، و 62.12 جنيه للبيع.

بنك مصر: 59.69 جنيه للشراء، و 62.12 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك التجاري الدولي: 59.95 جنيه للشراء، و 62.22 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري: 59.12 جنيه للشراء، و 62.18 جنيه للبيع.