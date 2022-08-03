أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-8-2022 ترتفع في نهاية التعاملات

ارتفعت أسعار العملات اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات، وحققت 4 عملات ارتفاعًا ملحوظًا، فيما استقرت أسعار عملتين، وقفز سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 1.5 جنيه، ويقدم موقع “جريدة المال” استعراضًا لأسعار العملات بالبنوك، وفق تحديث البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وشركات الصرافة، وهي عملات: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي”.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

ارتفع متوسط سعر الدولار 6 قروش ووصل إلى: 19.04 جنيه للشراء، و 19.12 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر اليورو: 19.39 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع.

استقر سعر الجنيه الإسترليني: 23.18 جنيه للشراء، و 23.29 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الريال السعودي قرش واحد: 5.06 جنيه للشراء، و 5.08 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي قرشين ووصل إلى: 5.18 جنيه للشراء، و 5.20 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

ارتفع سعر الدينار الكويتي 15 قرشا ووصل إلى: 62.06 جنيه للشراء، و 62.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

ارتفع في بنك مصر: 19.05 جنيه للشراء، و 19.11 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 19.05 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.07 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.10 جنيه للشراء، و 19.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ارتفع في البنك الأهلي المصري: 19.29 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.35 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.38 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.29 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 23.06 جنيه للشراء، و 23.32 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 23.14 جنيه للشراء، و 23.35 جنيه للبيع.

وصل في البنك الأهلي المصري: 23.06 جنيه للشراء، و 23.32 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 23.17 جنيه للشراء، و 23.35 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 5.06 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 5.08 جنيه للشراء، و 5.09 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.06 جنيه للشراء، و 5.08 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.06 جنيه للشراء، و 5.08 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 5.18 جنيه للشراء، 5.20 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 5.19 جنيه للشراء، و 5.20 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 5.18 جنيه للشراء، 5.20 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 5.19 جنيه للشراء، و 5.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 60.14 جنيه للشراء، و 62.41 جنيه للبيع.

بنك مصر: 59.85 جنيه للشراء، و 62.31 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 59.75 جنيه للشراء، و 62.31 جنيه للبيع

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 60.63 جنيه للشراء، و 62.38 جنيه للبيع.