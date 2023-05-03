أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-5-2023 في بداية التعاملات

شهدت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 3-5-2023 في بداية التعاملات تباينًا ملحوظًا، ما بين حالات الاستقرار والارتفاع والانخفاض، وستستعرض جريدة المال في تقريرها الصباحي التفصيلي اليومي حركة صرف العملات الأبرز في سوق المال المصري وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، استنادًا لحركة الصرف عبر المواقع الإلكترونية للبنوك ولمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، وفق متوسط أسعار

اليوم.

سعر اليورو اليوم: 33.82 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.48 جنيه للشراء، 38.61 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.58 جنيه للشراء، 100.93 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.68 جنيه للشراء، 33.95 للبيع.

بنك بلوم مصر: 33.81 جنيه للشراء، 34.18 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 33.64 جنيه للشراء، 33.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.77 جنيه للشراء، 34.06 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 38.38 جنيه للشراء، 38.94 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.42 جنيه للشراء، 38.72 للبيع.

بنك مصر: 38.29 جنيه للشراء، 38.59 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، 38.59 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الكويت الوطني: 8.01 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.66 جنيه للشراء، 100.68 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

بنك الكويت الوطني: 95.04 جنيه للشراء، 101.26 للبيع.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.51 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.66 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.