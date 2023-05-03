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أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-5-2023 في بداية التعاملات

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تباين أسعار العملات في بداية التداول الصباحي

أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-5-2023 في بداية التعاملات
أحمد بدراوى

أحمد بدراوى

8:00 ص, الأربعاء, 3 مايو 23

شهدت أسعار

العملات
اليوم الأربعاء 3-5-2023 في بداية التعاملات تباينًا ملحوظًا، ما بين حالات الاستقرار والارتفاع والانخفاض، وستستعرض جريدة المال في تقريرها الصباحي التفصيلي اليومي حركة صرف العملات الأبرز في سوق المال المصري وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، استنادًا لحركة الصرف عبر المواقع الإلكترونية للبنوك ولمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع، وفق متوسط أسعار

العملات
اليوم.

سعر اليورو اليوم: 33.82 جنيه للشراء، 33.94 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.48 جنيه للشراء، 38.61 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.58 جنيه للشراء، 100.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.68 جنيه للشراء، 33.95 للبيع.

بنك بلوم مصر: 33.81 جنيه للشراء، 34.18 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 33.64 جنيه للشراء، 33.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.77 جنيه للشراء، 34.06 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 38.38 جنيه للشراء، 38.94 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.42 جنيه للشراء، 38.72 للبيع.

بنك مصر: 38.29 جنيه للشراء، 38.59 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 38.24 جنيه للشراء، 38.59 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك بلوم مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الكويت الوطني: 8.01 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك بلوم مصر: 8.36 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.66 جنيه للشراء، 100.68 للبيع، وفق أسعار

العملات
اليوم.

بنك الكويت الوطني: 95.04 جنيه للشراء، 101.26 للبيع.

بنك بلوم مصر: 95.54 جنيه للشراء، 100.51 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.66 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.

أحمد بدراوى

أحمد بدراوى

8:00 ص, الأربعاء, 3 مايو 23