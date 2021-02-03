أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-2-2021 في مصر

تقدم منصة “المال” الإلكترونية” أسعار العملات العربية والأجنبية أمام العملة المحلية ، فى عدد من البنوك وشركات الصرافة اليوم الإربعاء 3-2-2021 التي تعمل في السوق المحلية.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يوليو – سبتمبر 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار، ‏‏‏بمعدل زيادة سنوي 19.6%‏، لتسجل 8 مليارات دولار، مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وفق بيان سابق من البنك المركزي المصرى

أسعار العملات داخل القطاع المصرفى في البنك المركزى

سجل متوسط سعر الدولار أمام نظيره الجنيه المصري مستوى 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزى المصرى نهاية تعاملات الأمس

كما سجلت مستويات سعر العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوي 18.93 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الجنيه الإسترلينى إلى 21.48 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع

وصل مستوى سعر الدينار الكويتى 51.72 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع لدى البنك المركزى، كما سجل سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء، 4.20 للبيع. أسعار العملات الأجنبية

وتتغير أسعار العملات الأجنبية والعربية من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب التى أقرها البنك المركزي، وفق منظومة تحري سعر الصرف، والتى بدأ العمل بها مطلع نوفمبر 2016.

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلى

وعلي صعيد سعر الدولار الأمريكي في أكبر مصرف حكومى فى مصر البنك الأهلي بلغت مستوى 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو الأوروبي مستوي 18.84 جنيه للشراء، 19.05 جنيه للبيع.

وعن سعر العملة الأنجليزية بالبنك الأهلى مستوى 21.39 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع فى حين بلغ سعر الريال السعودى بالبنك 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي داخل البنك الأهلي بلغ مستوى 4.24 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية ببنك مصر

بلغ سعر العملة الخضراء داخل ثاني أكبر مصرف حكومي بنك مصر، 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، فيما عرضت شاشات التداول بالبنك سعر اليورو عند مستوي 18.84 جنيه للشراء، 19.05 جنيها للبيع.

وحققت مستويات سعر الجنيه الاسترلينى لدى بنك مصر إلى 21.4 جنيه للشراء، 21.68 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بينما سجلت مستويات أسعار الدرهم الإماراتي ببنك مصر 4.24 جنيه للشراء، 4.29 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية ببنك قطر الوطنى الأهلي

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى مستوي 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 18.98 جنيهاً 19.16 جنيه، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 21.34 جنيه 21.59 جنيه للشراء والبيع.

بلغت مستويات سعر الريال السعودى 4.18 جنيه، 4.20 جنيه للبيع ، ووصلت أسعار الدرهم الإماراتي ببنك قطر الوطني الأهلي 4.27 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.