أسعار العملات اليوم الأربعاء 3-11-2021 في مصر

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، تباينا مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات المصرفية اليوم بداخل البنوك على اختلاف أنواعها، الخاصة منها والحكومية، وشركات الصرافة العاملة بالأسواق، تعرض منصة “المال” عبر التقرير التالي أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو الأوروبي، والدينار الكويتي، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المتحد

يقدم البنك الأهلي المتحد سعر الدولار اليوم أمام الجنيه عند مستوى 15.66 جنيه مصري للشراء، و15.76 جنيه مصري للبيع، وبلغت مستويات اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 18.08 جنيه مصري للشراء، و18.24 جنيه مصري للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات في بنك أبوظبي التجاري

جاءت اسعار العملات متباينة داخل بنك أبوظبي التجاري ليسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.66 جنيه مصري للشراء، و15.76 جنيه مصري للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.07جنيه مصري للشراء، و18.22 جنيه مصري للبيع، وسجل الريال السعودي 4.07 جنيه مصري للشراء، و4.20 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات في المصرف المتحد

اختلفت أسعار العملات داخل المصرف المتحد ليسجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 15.66 جنيه مصري للشراء، و 15.76 جنيه مصري للبيع، وسجل اليورو الأوروبي أمام الجنيه 18.08 جنيه مصري للشراء، و 18.25 جنيه مصري للبيع، وبلغت مستويات شراء وبيع الريال السعودي أمام الجنيه المصري عند 4.04 جنيه مصري للشراء، و 4.20 جنيه مصري للبيع.

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

حققت العملات الأجنبية تباين في أسعارها أمام الجنيه المصري داخل عمليات بنك الإسكندرية، ليكون سعر الدولار الأمريكي 15.66 جنيه مصري للشراء، 15.76 جنيه مصري للبيع، وحقق اليورو الأوروبي سعر 18.06 جنيه مصري للشراء، 18.24 جنيه مصري للبيع، وكان سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.16 جنيه مصري للشراء، 4.20 جنيه مصري للبيع.