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أسعار العملات اليوم الأربعاء 29-9-2021 في مصر

العملات العربية تستقر في بداية التعاملات
فاطمة إمام 12:00 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 12:00 ص, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، أمام نظيرها المحلي الجنيه ببداية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية وشملت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو والدينارالكويتي، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لمتابعيها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

جاءت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو 18.33 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في شركات الصرافة

أظهر مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، فيما بلغت مستويات سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

بلغت مستويات سعر صرف الدولار عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في بنك CIB، كما تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

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أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وعلى صعيد مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري جاء عند 15.660جنيه للشراء، و15.758 للبيع، كما وصل سعر اليورو18.320 جنيه للشراء، و18.441 للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.176 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.263 جنيه للشراء، و4.290 للبيع.

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أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

وفي بداية التعاملات وصول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، فيما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.33 جنيه للشراء، و21.45 للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

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أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

أظهرت شاشات تداول البنك العربي الأفريقي سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع، وجاءت مستويات اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.35 جنيه للشراء، و18.50 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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