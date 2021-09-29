أسعار العملات اليوم الأربعاء 29-9-2021 في مصر

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، أمام نظيرها المحلي الجنيه حالة من الاستقرار الجماعي ببداية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية وشملت أسعار الدولار، والريال السعودي، واليورو والدينارالكويتي، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية عن أسعار العملات في البنوك المصرية؛ خدمة لمتابعيها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

في بداية التعاملات الصباحية وصلت مستويات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع

من جانب آخر جاء سعر صرف اليورو 18.33 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع

أسعار العملات في شركات الصرافة

على نفس مستويات جاء سعر الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع، داخل شركة مصر للصرافة.

فيما يخص العملات العربية سجل سعر صرف الريال السعودي أمام نظيره الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.26 جنيه للشراء، و4.28 للبيع، داخل شركات الصرافة.

أسعار العملات في البنك التجاري الدولي CIB

بلغت مستويات سعر صرف الدولار داخل اكبر بنك خاص في السوق البنك التجاري الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، في CIB.

كما يعرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.522 جنيه للشراء، و18.644 للبيع، وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وأظهرت التحديثات الأخيرة للعملات علي موقع البنك المركزي أمس وصول الدولار أمام الجنيه المصري لمستوى 15.660جنيه للشراء، و15.758 للبيع.

كما أظهر موقع البنك المركزي وصول سعر اليورو18.320 جنيه للشراء، و18.441 للبيع.

فيما بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.176 جنيه للشراء، و4.201 للبيع، وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.263 جنيه للشراء، و4.290 للبيع. أسعار العملات اليوم

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

كما أظهر تقرير المال الصباحي علي أسعار العملات أن بنك الإسكندرية يعرض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

وبحسب اخر التحديثات وصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية، 21.33 جنيه للشراء، و21.45 للبيع، داخل بنك الإسكندرية.

أسعار العملات في البنك العربي الأفريقي

وختاما يعرض البنك العربي الأفريقي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع

و تعرض فروع العربي الأفريقي مستويات اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.35 جنيه للشراء، و18.50 للبيع.