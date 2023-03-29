أسعار العملات اليوم الأربعاء 29-3-2023 في بداية التعاملات

تستعرض جريدة المال حركة أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 29-3-2023 في بداية التعاملات البنكية اليومية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وذلك قبل يوم يفصلنا عن اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري غدًا الخميس، والذي يترقبه القطاع المصرفي ما سيسفر عنه الاجتماع من قرارات، والتقرير يرصد سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي».

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.94 جنيه للشراء، 38.07 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.65 جنيه للشراء، 101.00 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.35 جنيه للشراء، 33.47 للبيع، وفق متوسط أسعار

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

اليوم.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

المصرف المتحد: 33.27 جنيه للشراء، 33.57 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 33.28 جنيه للشراء، 33.46 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.26 جنيه للشراء، 33.46 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 33.30 جنيه للشراء، 33.48 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.85 جنيه للشراء، 38.07 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك التعمير والإسكان: 37.89 جنيه للشراء، 38.15 للبيع.

المصرف المتحد: 37.86 جنيه للشراء، 38.19 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.84 جنيه للشراء، 38.07 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.74 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.

بنك مصر: 99.74 جنيه للشراء، 100.72 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.04 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.00 للبيع.