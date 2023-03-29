أسعار العملات اليوم الأربعاء 29-3-2023 في بداية التعاملات

تستعرض جريدة المال حركة أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.94 جنيه للشراء، 38.07 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.65 جنيه للشراء، 101.00 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.35 جنيه للشراء، 33.47 للبيع، وفق متوسط أسعار
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
المصرف المتحد: 33.27 جنيه للشراء، 33.57 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك مصر: 33.28 جنيه للشراء، 33.46 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.26 جنيه للشراء، 33.46 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 33.30 جنيه للشراء، 33.48 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.85 جنيه للشراء، 38.07 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك التعمير والإسكان: 37.89 جنيه للشراء، 38.15 للبيع.
المصرف المتحد: 37.86 جنيه للشراء، 38.19 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.84 جنيه للشراء، 38.07 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية
بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.74 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.
بنك مصر: 99.74 جنيه للشراء، 100.72 للبيع، وفق أسعار
المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.04 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 101.00 للبيع.