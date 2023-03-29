أسعار العملات اليوم الأربعاء 29-3-2023 بمواجهة العملة المصرية بختام التعاملات

قبل الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى غداً، تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.61 جنيه للشراء، 100.96 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.06 جنيه للشراء، 38.19 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.46 جنيه للشراء، 33.58 للبيع.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.74 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.
بنك قطر الأهلى الوطنى: 95.94 جنيه للشراء، 101.04للبيع.
بنك مصر: 99.74 جنيه للشراء، 100.72 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.
بنك قطر الأهلى الوطنى: 8.13 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتى في البنوك المصرية
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك قطر الأهلى الوطنى: 8.37 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترلينى في البنوك المصرية
بنك مصر: 37.85 جنيه للشراء، 38.12 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.84 جنيه للشراء، 38.13 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 37.85 جنيه للشراء، 38.07 للبيع.
بنك قطر الأهلى الوطنى: 37.96 جنيه للشراء، 38.24 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك قطر الأهلى الوطنى: 33.38 جنيه للشراء، 33.57 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.29 جنيه للشراء، 33.46 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 33.26 جنيه للشراء، 33.46 للبيع.
بنك مصر: 33.28 جنيه للشراء، 33.46 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك قطر الأهلى الوطنى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار