أسعار العملات اليوم الأربعاء 29-11-2023 بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 29-11-2023 مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات البنوك العاملة في مصر، إذ ارتفعا اليورو والجنيه الإسترليني، وتباين الدينار بين الارتفاع والانخفاض، واستقر سعر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وينشر موقع جريدة المال تقريرًا تفصيليًا يوميًا عن سعر صرف 6 عربية وأجنبية، بحسب شاشات التداول اللحظية وعدد من المواقع الإلكترونية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.86 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.

سعر الجنيه الإسترلنيي اليوم: 39.12 جنيه للشراء، و 39.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.95 جنيه للشراء، و 100.30 للبيع، جاء متوسط أسعار العملات اليوم وفق آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك سايب: 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك سايب: 33.88 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع.

بنك مصر: 33.72 جنيه للشراء، و 33.98 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.73 جنيه للشراء، و 33.98 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.83 جنيه للشراء، و 34.10 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك سايب: 39.15 جنيه للشراء، و 39.41 للبيع.

بنك مصر: 38.97 جنيه للشراء، و 39.28 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.02 جنيه للشراء، و 39.28 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 39.10 جنيه للشراء، و 39.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك سايب: 100.02 جنيه للشراء، و 100.46 للبيع.

بنك مصر: 99.75 جنيه للشراء، و 100.13 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.08 جنيه للشراء، و 100.13 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 100.45 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.