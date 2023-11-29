أسعار العملات اليوم الأربعاء 29-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية تباين أسعار اليوم الأربعاء 29-11-2023 أمام العملة المحلية لمصر المعلنة على مواقع المصارف في مصر إضافة إلى متوسط صرف العملات العربية والأجنبية، المعلنة على المواقع الرسمي للبنك المركزي، ليستقر كل من الدولار والدرهم الإماراتي والريال السعودي بيما تحركت باقي العملات بشكل طفيف، وفيما يلى التقرير اليومي لبوابة جريدة «المال» بأسعار صرف 6 عملات وهي «الدولار والجنيه الإسترليني واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتيۛ»، والتي جاءت عند.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.93جنيه للشراء، و 100.28 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.91 جنيه للشراء، و 39.05 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.77 جنيه للشراء، و 33.89 للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في السوق المصرية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك التعمير والإسكان : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في السوق المصرفية.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.62 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.62 جنيه للشراء، و 33.81 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.91 جنيه للشراء، و33.04 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 33.77 جنيه للشراء، و33.92 للبيع، وفقًا لاخر التعاملات في البنوك على أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.77 جنيه للشراء، و39.00 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.77 جنيه للشراء، و 39.00 للبيع.

بنك بنك قطر الوطني الأهلي:39.16 جنيه للشراء، و39.40للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 38.94 جنيه للشراء، و39.12 للبيع. بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار في السوق المصرفية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك بنك قطر الوطني الأهلي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في القطاع المصرفي.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.79 جنيه للشراء، و100.05 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.11 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

بنك بلوم مصر: 100.12جنيه للشراء، و100.38 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، و100.38 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات في السوق المصرفية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفقًا لاخر التعاملات في البنوك على أسعار اليوم.