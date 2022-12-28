تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 28-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية في عدد من البنوك، حيث ارتفع الدولار قرشين بعد فترة من الاستقرار، وتباين اليورو بين الارتفاع والانخفاض في البيع والشراء، وارتفع الريال السعودي قرشا واحدا في بعض البنوك في الشراء والبيع، وارتفع الدينار الكويتي أكثر من 5 قروش في السعرين، وتباين الجنيه الإسترليني بين الانخفاض والارتفاع، في حين استقر الدرهم الإماراتي، وترصد جريدة “المال” حركة تداول العملات المذكورة في البنوك، بالإضافة إلى متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.68 جنيه للشراء، 24.76 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.29 جنيه للشراء، 26.38 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.83 جنيه للشراء، 29.94 للبيع، وفقًا لمتوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.62 جنيه للشراء، 80.89 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.72 جنيه للشراء، 6.74 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي: 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 24.67 جنيه للشراء، 24.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 26.20 جنيه للشراء، 26.32 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 26.22 جنيه للشراء، 26.36 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 26.20 جنيه للشراء، 26.37 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 26.21 جنيه للشراء، 26.38 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 29.59 جنيه للشراء، 29.96 للبيع.

بنك مصر: 29.59 جنيه للشراء، 29.85 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 29.61 جنيه للشراء، 29.87 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف العربي الدولي: 29.63 جنيه للشراء، 29.83 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك كريدي أجريكول مصر: 76.37 جنيه للشراء، 82.42 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 80.43 جنيه للشراء، 80.80 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 77.83 جنيه للشراء، 80.70 للبيع.

بنك مصر: 77.80 جنيه للشراء، 80.67 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.52 جنيه للشراء، 6.60 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 6.55 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

المصرف العربي الدولي: 6.71 جنيه للشراء، 6.73 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.70 جنيه للشراء، 6.74 للبيع.