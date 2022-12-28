تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 28-12-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، حيث استقر الدولار والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي والريال السعودي، وتباين سعر اليورو بين الانخفاض والارتفاع والاستقرار، فيما انخفض سعر الجنيه الإسترليني في البيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وترصد جريدة المال في تقريرها الصباحي اليومي حركة صرف الـ 6 عملات العربية والأجنبية السابق ذكرها، وذلك وفقًا لـ 5 بنوك تعمل في مصر، بالإضافة إلى آخر تحديث لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.67 جنيه للشراء، 24.74 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.27 جنيه للشراء، 26.36 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.67 جنيه للشراء، 29.77 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.53 جنيه للشراء، 80.80 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.71 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.70 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 24.74 جنيه للشراء، 24.77 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 26.28 جنيه للشراء، 26.39 للبيع.

بنك مصر: 26.20 جنيه للشراء، 26.32 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 26.24 جنيه للشراء، 26.37 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 26.20 جنيه للشراء، 26.32 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 29.64 جنيه للشراء، 29.80 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.59 جنيه للشراء، 29.78 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 29.68 جنيه للشراء، 29.86 للبيع.

بنك مصر: 29.59 جنيه للشراء، 29.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 6.55 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.55 جنيه للشراء، 6.59 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 77.90 جنيه للشراء، 80.87 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 77.83 جنيه للشراء، 80.66 للبيع.

بنك مصر: 77.80 جنيه للشراء، 80.67 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 76.69 جنيه للشراء، 80.96 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.

بنك المشرق: 6.69 جنيه للشراء، 6.74 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.72 جنيه للشراء، 6.74 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.