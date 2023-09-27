أسعار العملات اليوم الأربعاء 27-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات اللحظية بجانب مواقع البنوك الإلكترونية تقديم البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية أسعار اليوم الأربعاء 27-9-2023 على نحو متباين ليشهد بعضها حالة من الثبات أمام الجنيه المصري بمستهل تعاملاتها الصباحية وهم الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي، بينما شهد الدينار الكويتي واليورو الأوروبي والجنيه الاسترليني تحركًا طفيفًا على مستويات الشراء وبيع وذلك في اخر أيام عمل البنوك قبل إجازة المولد النبوي الشريف يوم الخميس، والإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي بالجمعة والسبت، والتي جاءت على النحو التالي

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.66 جنيه للشراء، 32.77 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.53 جنيه للشراء، 37.66 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.77 جنيه للشراء، 100.11 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار .

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.33 جنيه للشراء، 37.53 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.33 جنيه للشراء، 37.53 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.45 جنيه للشراء، 37.65 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 37.50 جنيه للشراء، 37.65 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.56 جنيه للشراء، 32.72 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.46 جنيه للشراء، 32.61 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 32.68 جنيه للشراء، 32.72 للبيع.

بنك مصر: 32.46 جنيه للشراء، 32.61 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات في البنوك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 98.85 جنيه للشراء، 99.78 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، 100.10للبيع.

بنك مصر: 99.51 جنيه للشراء، 99.82 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 98.09جنيه للشراء، 100.17للبيع، بحسب التعاملات الأخيرة على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار اليوم.