أسعار العملات اليوم الأربعاء 26-7-2023 في ختام التعاملات

تباينت أسعار اليوم الأربعاء 26-7-2023 أمام الجنيه المصري بختام التعاملات اليومية على شاشات التداولات ليستقر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، فيما تراجع اليورو الأوروبي بشكل طفيف، وصعد كل من الدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، بحسب التحديثات لأسعار الشراء والبيع داخل فروع البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والمواقع الرسمية للمصارف العاملة في السوق، وتعرض المال عبر التقرير التالي أسعار شراء وبيع العملات داخل البنوك:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

أظهرت شاشة التداول للبنك المركزي في آخِر تحديث على اليوم وصول السعر إلى :

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.14 جنيه للشراء، و 34.26 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.83 جنيه للشراء، و 39.97 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.48 جنيه للشراء، و 100.83 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الاهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، في آخِر تحديث على أسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.94 جنيه للشراء، و34.19 للبيع

بنك مصر: 33.94 جنيه للشراء، و34.19 للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي: 34.05 جنيه للشراء، و34.30 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 34.05 جنيه للشراء، و34.31 للبيع، في آخِر تحديث على أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.59 جنيه للشراء، و39.85 للبيع.

بنك مصر: 39.59 جنيه للشراء، و39.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.72 جنيه للشراء، و 39.98 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 39.72 جنيه للشراء، و39.99 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.59 جنيه للشراء، و100.60 للبيع.

بنك مصر: 100.27جنيه للشراء، و 100.60 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.92 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.92 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الاهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، في آخِر تحديث على أسعار العملات

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الاهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع