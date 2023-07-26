أسعار العملات اليوم الأربعاء 26-7-2023 في بداية التعاملات

استمرت أسعار اليوم الأربعاء 26-7-2023 على حالة تباينها مقابل العملة المحلية المصرية في بداية التداولات الصباحية بمواقع البنوك الرسمية، لتستقر العملات التالية (الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي)، ويتراجع اليورو الأوروبي،

فيما صعد الجنيه الإسترليني، بحسب التحديثات لأسعار الشراء والبيع داخل فروع البنوك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والمواقع الرسمية للمصارف العاملة في السوق.

ويقدم التقرير مسحًا لأسعار العملات العربية والأجنبية بنهاية التداولات، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

أظهرت شاشة التداول للبنك المركزي في آخِر تحديث على اليوم وصول العملات إلى :

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.05 جنيه للشراء، و 34.17 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.56 جنيه للشراء، و 39.69 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.42 جنيه للشراء، و 100.77 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث لأسعار العملات.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر:33.94 جنيه للشراء، و34.11 للبيع

بنك القاهرة: 34.05 جنيه للشراء، و34.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 34.04 جنيه للشراء، و34.23 للبيع.

بنك قناة السويس: 34.05 جنيه للشراء، و34.22 للبيع، وفقًا لاخر تعاملات للبنوك على اسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 39.59 جنيه للشراء، و39.80 للبيع.

بنك القاهرة: 39.72 جنيه للشراء، و39.93 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 39.71 جنيه للشراء، و39.95 للبيع.

بنك قناة السويس: 39.72 جنيه للشراء، و39.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع

البنك المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 100.27 جنيه للشراء، و100.60 للبيع.

بنك القاهرة: 100.40جنيه للشراء، و100.86 للبيع

البنك المصري الخليجي: 95.96جنيه للشراء، و100.96للبيع.

بنك المصرف المتحد : 93.48 جنيه للشراء، و100.92 للبيع، بحسب تحديثات المواقع الإلكترونية على أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك القاهرة:8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب التحديثات الأخيرة على أسعار العملات اليوم.