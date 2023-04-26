أسعار العملات اليوم الأربعاء 26-4-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

تباينت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.64 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.43 جنيه للشراء، 38.56 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 34.04 جنيه للشراء، 34.16 للبيع.
سعر الريال السعودى في البنوك المصرية
بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.10 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.80 للبيع.
بنك الإسكندرية: 97.43 جنيه للشراء، 101.09جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.83 جنيه للشراء، 100.80 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك المشرق: 33.83 جنيه للشراء، 34.23 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، 34.22 للبيع.
بنك البركة: 33.83 جنيه للشراء، 34.01 للبيع.
بنك مصر: 33.72 جنيه للشراء، 34.22 للبيع،
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.13 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.13 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.
بنك المشرق: 38.26 جنيه للشراء، 38.65 جنيه للبيع.
بنك البركة: 38.26 جنيه للشراء، 38.47 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار