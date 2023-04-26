أسعار العملات اليوم الأربعاء 26-4-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

تباينت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 26-4-2023، بختام أول يوم عمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وتحرير سيناء، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، مقابل الجنيه، للشراء والبيع، ويرصد موقع جريدة «المال» أسعار صرف «6» عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، و اليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقا لأحدث صادر عن البنك المركزي بمتوسطات أسعار الصرف.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.64 جنيه للشراء، 101.03 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.43 جنيه للشراء، 38.56 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 34.04 جنيه للشراء، 34.16 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

بنك المشرق: 8.13 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك البركة: 8.03 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتى في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، 101.10 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.80 للبيع.

بنك الإسكندرية: 97.43 جنيه للشراء، 101.09جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.83 جنيه للشراء، 100.80 للبيع.

اسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك المشرق: 8.34 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك البركة: 8.28 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار

سعر اليورو في البنوك المصرية

اليوم.

بنك المشرق: 33.83 جنيه للشراء، 34.23 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، 34.22 للبيع.

بنك البركة: 33.83 جنيه للشراء، 34.01 للبيع.

بنك مصر: 33.72 جنيه للشراء، 34.22 للبيع،

اسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.13 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.13 جنيه للشراء، 38.60 للبيع.

بنك المشرق: 38.26 جنيه للشراء، 38.65 جنيه للبيع.

بنك البركة: 38.26 جنيه للشراء، 38.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.