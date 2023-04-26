أسعار العملات اليوم الأربعاء 26-4-2023 في أول يوم عمل للبنوك بعد انتهاء الإجازة

استأنفت البنوك حركة التداول على أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 26-4-2023 في أول يوم عمل للبنوك، بعد انتهاء الإجازة التي شهدت عطلة للبنوك في القطاع الاقتصادي المصرفي؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء. ويقدم موقع جريدة “المال” رصدًا لحركة صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، في مستهلّ التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.70 جنيه للشراء، 33.81 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.24 جنيه للشراء، 38.37 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.52 جنيه للشراء، 100.89 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 33.57 جنيه للشراء، 33.88 للبيع.

المصرف المتحد: 33.73 جنيه للشراء، 34.07 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 33.72 جنيه للشراء، 33.96 للبيع.

بنك قناة السويس: 33.83 جنيه للشراء، 34.04 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك قناة السويس: 38.26 جنيه للشراء، 38.47 للبيع.

المصرف المتحد: 38.14 جنيه للشراء، 38.53 للبيع.

بنك مصر: 38.10 جنيه للشراء، 38.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 38.13 جنيه للشراء، 38.41 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، 100.68 للبيع، وفق أسعار

اليوم.

البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.07 للبيع.

المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، 101.07 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.83 جنيه للشراء، 100.75 للبيع.