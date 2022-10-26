أسعار العملات اليوم الأربعاء 26-10-2022 مقابل الجنيه نهاية التعاملات البنكية

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 26-10-2022 في نهاية التعاملات البنكية مفابل الجنيه المصرى، تباينا ملحوظًا في سعر صرف العملات الأجنبية والعربية، ويستعرض موقع « جريدة المال » أسعار صرف 6 عملات وهى « الدولار، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، الجنيه الإسترليني، اليورو، الدينار الكويتي» ، وفقا للشاشات اللحظية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري ، والمواقع الرسمية لهذه البنوك.
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي
سعر الدولار اليوم: 19.65 جنيه للشراء، 1972 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.35 جنيه للشراء، 5.37 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.23 جنيه للشراء، 22.33 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 19.37 جنيه للشراء، 19.45 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.23 جنيه للشراء. 63.58 للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 19.67 جنيه للشراء، 19.73 للبيع.
البنك التجاري الدولى: 19.69 جنيه للشراء، 19.75 للبيع.
بنك الإسكندرية: 19.70 جنيه للشراء، 19.75 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 5.35 جنيه للشراء، 5.37 للبيع.
بتك مصر : 5.35 جنيه للشراء، 5.37 للبيع.
مصرف أبو ظبى الإسلامى: 5.36 جنيه للشراء، 5.37 للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 5.31 جنيه للشراء، 6.36 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 للبيع.
بنك مصر : 5.22 جنيه للشراء، 5.24 للبيع.
البنك العربى الإفريقى: 5.10 جنيه للشراء، 5.27 للبيع.
البنك المصرى الخليجي: 5.23 جنيه للشراء، 5.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 22.48 جنيه للشراء، 22.92 للبيع.
بنك مصر : 22.48 جنيه للشراء، 22.92 للبيع.
بنك البركة : 22.44 جنيه للشراء، 22.65 للبيع.
المصرف المتحد: 22.50 جنيه للشراء، 22.94 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 19.55 جنيه للشراء، 19.86 للبيع.
بنك مصر : 19.55 جنيه للشراء، 19.82 للبيع.
بنك قناة السويس: 19.55 جنيه للشراء، 19.84 للبيع.
البنك الأهلى القطرى: 19.57 جنيه للشراء، 19.84 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصري: 61.30 جنيه للشراء، 63.78 للبيع.
بنك مصر : 61.32 جنيه للشراء، 63.76 للبيع.
البنك الأهلي الكويتي: 62.47 جنيه للشراء، 63.83 للبيع.
المصرف العربى الدولى: 63.41 جنيه للشراء، 63.81 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.