أسعار العملات اليوم الأربعاء 25-3-2020 فى مصر

تنشر جريدة “المال” أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم والتى تتباين من بنك لآخر حسب سياسة العرض والطلب وتستند عليها منظومة تحرير سعر الصرف التى دشنها البنك المركزى المصرى مطلع نوفمبر 2016 ، كأحد متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

متوسط أسعار العملات وفقًا لحسابات البنك المركزى

حقق سعر اليورو 16.98 جنيه للشراء، 17.04 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 18.39 جنيه للشراء، 18.49 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى 50.15 جنيه للشراء، 50.57 جنيه للبيع لدى البنك المركزي.

وسجل متوسط سعر الدولار 15.69 جنيه للشراء، 15.91 جنيه للبيع، وفقًا لموقع البنك المركزى بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء ، وتعد هذه الزيادة هى الأولى من نوعها بعد تراجع دام لأكثر من 23 يوماً.

وبلغ سعر الريال السعودى 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية بالبنوك الحكومية

سجل سعر الدولار بالبنك الأهلى أكبر بنك حكومى فى مصر 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.87 جنيه للشراء، 17.11 جنيه للبيع ، أما سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى فقد وصل إلى 18.40 جنيه جنيه للشراء، 18.71 جنيه جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى بالبنك الأهلى 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وعلى صعيد ثاني أكبر مصرف حكومى فى مصر سجل سعر الدولار 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.68 جنيه للشراء، 17.11 جنيه للبيع ، أما سعر الجنيه الاسترلينى بالبنك الأهلى فقد وصل إلى 18.40 جنيه جنيه للشراء، 18.71 جنيه جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودى في بنك مصر 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى

سجل سعر الدولار لدى البنك التجارى الدولى سجل 15.70 جنيه للشراء 15.80 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو 16.90 جنيه للشراء، 17.10 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترلينى 18.43 جنيه للشراء و18.70 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي 4.17 للشراء 4.21 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.20 جنيه للشراء 4.25 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية ببنك قطر الوطنى

سجل سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع ببنك قطر الوطنى.

وبلغ سعر اليورو 16.90 جنيه للشراء، 17.10 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى 18.343 جنيه للشراء و18.70 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 50.55 جنيه للشراء 50.96 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودى 4.11 للشراء، 4.16 جنيه .

أسعار العملات الأجنبية ببنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار الأمريكى فى بنك الإسكندرية 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع ، فيما بلغ اليورو 16.88 جنيه و17.10 جنيه .

ووصل سعر الجنيه الاسترلينى إلى 18.43 جنيه و18.90 جنيه للشراء والبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى 4.17 جنيه و4.25 جنيه للشراء والبيع .

وبلغ سعر الريال السعودى 4.15 جنيه، 4.21 جنيه .

وتتغير الأسعار وفقًا لقانون العرض والطلب ، وتشهد السوق المحلية الفترة الحالية تدفقا قويا من العملات الأجنبية فى ظل ارتفاع إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج ، واستثمارات الأجانب .

ومن المعروف أم البنوك المصرية بإتاحة اسعار بيع وشراء جميع العملات الاجنبية الرئيسة (الدولار- اليورو-الاستيرليني- الفرنك ) إضافة للعملات العربية ( الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتى والريال القطرى) .