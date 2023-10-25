أسعار العملات اليوم الأربعاء 25-10-2023 بنهاية التعاملات في مصر

سجلت أسعار العملات اليوم الأربعاء 25-10-2023، تراجع بعضها في نهاية التعاملات اليومية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي الصري مثل الدينار واليورو والإسترليني، واستقر الدولار والريال والدرهم.

ويرصد موقع جريدة المال التقرير التالي التفصيلي عن سعر صرف 6 أجنبية وعربية وهي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم:30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع

سعر اليورو اليوم: 32.61 جنيه للشراء، و 32.72 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.39 جنيه للشراء، و 37.52 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.70 جنيه للشراء، و 100.05 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

جاء متوسط أسعار العملات اليوم بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.59 جنيه للشراء، و 32.82 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 32.83 جنيه للشراء، و 32.59 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.49 جنيه للشراء، و 32.71 للبيع.

بنك مصر: 32.49جنيه للشراء، و 32.71 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 37.37 جنيه للشراء، و 37.68 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 37.69 جنيه للشراء، و 37.36 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.25 جنيه للشراء، و 37.56 للبيع.

بنك مصر: 37.25جنيه للشراء، و 37.56 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.75 جنيه للشراء، و 100.16 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 95.63 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.86 جنيه للشراء، و 99.83 للبيع.

بنك مصر: 99.52 جنيه للشراء، و 99.83 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.