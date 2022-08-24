أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-8-2022 في نهاية التعاملات

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-8-2022، في عدد من البنوك في نهاية التعاملات اليومية، وارتفع الدولار بشكل طفيف واستمر هبوط اليورو واستقر الريال السعودي وارتفع الدينار الكويتي وتأرجح سعر الجنيه الإسترليني، ويرصد موقع «جريدة المال»، في تقرير تفصيلي سعر صرف 6 عملات أجنبية وعربية، وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، بحسب آخر تحديث صادر عن المواقع الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والبنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، بحسب ما أظهرته شاشات التداول اللحظية في فروع البنوك.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم: 19.11 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.50 جنيه للشراء، و22.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم: 18.98 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 62.07 جنيه للشراء، و62.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.05 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.00 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 18.97 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.02 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 19.13 جنيه للشراء و19.19 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 19.18 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.13 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.15 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 22.57 جنيه للشراء، و22.72 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 22.59 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 22.57 جنيه للشراء، و22.72 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 22.63 جنيه للشراء، و22.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.10 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

بنك مصر: 5.08 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 5.08 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 5.20 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 5.22 جنيه للشراء، و5.23 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 60.88 جنيه للشراء، و62.43 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 60.40 جنيه للشراء، و62.43 جنيه للبيع، بحسب أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 60.00 جنيه للشراء، و62.37 جنيه للبيع.

بنك مصر: 60.03 جنيه للشراء، و62.37 جنيه للبيع.