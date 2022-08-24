شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-8-2022 في بداية التعاملات البنكية مقابل الجنيه المصري تباينًا نسبيًّا داخل البنوك المصرية الحكومية والخاصّة، وفروع البنوك الإسلامية والتجارية الأجنبية العاملة بالسوق المصرفي، ويرصد موقع «جريدة المال» أسعار 6 عملات أجنبية وعربية وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي المصري وبعض البنوك وفقًا لما أظهرته شاشات التداول اللحظية، وهي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي».

أسعار العملات اليوم بالبنك المركزي المصري

19.11 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع، سعر الدولار اليوم.

22.50 جنيه للشراء، و 22.60 جنيه للبيع، سعر الجنيه الإسترليني اليوم، بحسب أسعار العملات اليوم.

5.20 جنيه للشراء، و5.22 جنيه للبيع، سعر الدرهم الإماراتي اليوم.

18.98 جنيه للشراء، و 19.06 جنيه للبيع، سعر اليورو اليوم.

62.07 جنيه للشراء، و 62.41 جنيه للبيع، سعر الدينار الكويتي اليوم.

5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، سعر الريال السعودي اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

19.10 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، في البنك العربي الإفريقي.

19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، في بنك مصر.

19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري بحسب أسعار العملات اليوم.

19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

22.58 جنيه للشراء، و 22.73 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

22.56 جنيه للشراء، و 22.70 جنيه للبيع، في بنك مصر، بحسب أسعار العملات اليوم.

22.56 جنيه للشراء، و 22.70 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

22.61 جنيه للشراء، و 22.74 جنيه للبيع، في البنك المصري الخليجي.

سعر اليورو في البنوك المصرية

19.04 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع، في البنك المصري الخليجي.

19.01 جنيه للشراء، و 19.12 جنيه للبيع، في بنك مصر، بحسب أسعار العملات.

18.99 جنيه للشراء، و 19.12 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

19.01 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، في بنك مصر بحسب أسعار العملات اليوم،.

5.08 جنيه للشراء، 5.10 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، في البنك المصري الخليجي.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

5.20 جنيه للشراء، 5.22 جنيه للبيع، في بنك مصر.

5.20 جنيه للشراء، 5.22 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

5.21 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع، في البنك المصري الخليجي بحسب أسعار العملات.

5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

60.03 جنيه للشراء، و 62.37 جنيه للبيع، في بنك مصر بحسب أسعار العملات اليوم.

59.42 جنيه للشراء، و 65.36 جنيه للبيع، في البنك العربي الأفريقي.

60.40 جنيه للشراء، و 62.43 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي.

60.01 جنيه للشراء، و 62.37 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.