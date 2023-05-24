أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-5-2023 مقابل الجنيه

أظهرت شاشات التداولات اللحظية بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع المصرفي المصري تباين أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 24-5-2023 للشراء والبيع في مستهل التعاملات الصباجي، ويعرض موقع جريدة «المال» خلال التقرير متوسط أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية، وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي» وفقا لما ورد في اخر تحديث لمتوسط أسعار العملات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

أظهرت اخر التحديثات بموقع البنك المركزي على أسعار العملات اليوم والتي جاءت المتوسطات على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.23 جنيه للشراء، 33.35 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.16 جنيه للشراء، 38.29 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

أظهرت التحديثات الأخيرة بشاشات التداولات على أسعار العملات بالبنوك على النحو التالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي : 8.23 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك قناة السويس: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك كريدي اجريكول: 8.16 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك بلوم : 8.11 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار في البنوك المصرية

أظهرت المواقع الرسمي للبنوك في اخر تحديثاتها على أسعار العملات وصول سعر الدولار الأمريكي إلى :

مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

أظهرت اخر التحديثات على أسعار العملات العربية وصول سعر الدرهم:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

بنك قناة التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

ميد بنك : 8.28 جنيه للشراء، 8.44 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، 8.43 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.49 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.

بنك القاهرة: 100.40 جنيه للشراء، 100.72 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 97.11 جنيه للشراء، 100.74 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.48 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.

اسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: 38.36 جنيه للشراء، 38.49 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 38.18 جنيه للشراء، 38.49 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.30 جنيه للشراء، 38.49 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 38.30 جنيه للشراء، 38.49 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

أظهرت التعاملات الصباحية وصول أسعار

اليوم بالبنوك على النحو التالي:

بنك المصرف المتحد: 33.11 جنيه للشراء، 33.37 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.11 جنيه للشراء، 33.26 للبيع.

بنك مصر: 33.16 جنيه للشراء، 33.37 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 33.25 جنيه للشراء، 33.36 للبيع.