أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-5-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

انخفضت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.19 جنيه للشراء، 38.32 للبيع.
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.21 جنيه للشراء، 33.33 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطني: 94.80 جنيه للشراء، 101.07 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.46 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.42 جنيه للبيع.
بنك مصر: 99.47 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطني، 8.17 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء،8.40 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 38.03 جنيه للشراء، 38.46 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 38.03 جنيه للشراء، 38.46 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 38.14 جنيه للشراء، 38.59 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 38.06 جنيه للشراء، 38.46 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطني: 33.16 جنيه للشراء، 33.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.05 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.
بنك التنمية الصناعية: 33.09 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.
بنك مصر: 33.05 جنيه للشراء، 33.29 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار