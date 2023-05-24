أسعار العملات اليوم الأربعاء 24-5-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

انخفضت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 24-5-2023 للشراء والبيع بنهاية عمليات التداول المصرفية بالبنوك المحلية والأجنبية العاملة بالقطاع، مقابل الجنيه المصري، وينشر موقع جريدة «المال» تقرير البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني بمتوسطات أسعار الصرف لـ 6 عملات مقابل الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، و اليورو، و الدولار الأمريكي، و الريال السعودي، و الدرهم الإماراتي، و الدينار الكويتي»، ويعرض أسعار العملات في عدة بنوك مختلفة.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.19 جنيه للشراء، 38.32 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.21 جنيه للشراء، 33.33 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 94.80 جنيه للشراء، 101.07 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.46 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، 100.42 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.47 جنيه للشراء، 100.42 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني، 8.17 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء،8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 38.03 جنيه للشراء، 38.46 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 38.03 جنيه للشراء، 38.46 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.14 جنيه للشراء، 38.59 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 38.06 جنيه للشراء، 38.46 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 33.16 جنيه للشراء، 33.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.05 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 33.09 جنيه للشراء، 33.29 للبيع.

بنك مصر: 33.05 جنيه للشراء، 33.29 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع، وفق أسعار

اليوم.