أسعار العملات اليوم الأربعاء 23-8-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

قدمت مواقع البنوك على شبكة الإنترنت أسعار اليوم الأربعاء 23-8-2023، بختام التعاملات اليومية حيث جاءت متباينة بالشراء والبيع، واستقر كل من الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، في حين انخفض كل من اليورو والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني.

ويلقي موقع جريدة «المال» الضوء خلال السطور التالية على متوسط سعر صرف 6 عملات تنقسم إلى عملات أجنبية «دولار ويورو وجنيه إسترليني» وعربية «دينار كويتي و ريال سعودي ودرهم أماراتي» وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، بمتوسطات أسعار الصرف المنشور على موقعه الإلكتروني.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.34 جنيه للشراء، و 33.46 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.96 جنيه للشراء، و 39.10 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100 جنيه للشراء، و 100.34 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.22 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.

بنك مصر: 33.23 جنيه للشراء، و 33.53 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 33.33 جنيه للشراء، و 33.64 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 33.65 جنيه للشراء، و 33.78 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.79 جنيه للشراء، و 39.37 للبيع.

بنك مصر: 38.84 جنيه للشراء، و 39.37 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 38.94 جنيه للشراء، و 39.50 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 39.41 جنيه للشراء، و 39.54 للبيع، وفق أسعار .

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.12 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

بنك مصر: 99.79 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 97.09 جنيه للشراء، و 100.56 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 97.99 جنيه للشراء، و100.51 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.41 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.