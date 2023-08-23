أسعار العملات اليوم الأربعاء 23-8-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

أظهرت شاشات التداولات الموجودة داخل فروع البنوك الموجودة في السوق المحلية تباين أسعار اليوم الأربعاء 23-8-2023، في بداية تعاملاتها الصباحية على مستويي الشراء والبيع في بداية التداولات الصباحية امام الجنيه المصري، ويعرض الموقع الإلكتروني لجريدة المال مسحًا لأسعار سلة العملات الرئيسية أمام نظيرهم في السوق المحلية والتي تشمل كل من الدولار الأمريكي والريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والجنيه الاسترليني في اخر تحديث لها على شاشات التداولات اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.57 جنيه للشراء، و 33.67 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.34 جنيه للشراء، و 39.48 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.08 جنيه للشراء، و 100.43 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب اخر تحديث أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 33.34 جنيه للشراء، و 33.50 للبيع.

بنك مصر: 33.34 جنيه للشراء، و 33.50 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 33.40 جنيه للشراء، و 33.82 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.45 جنيه للشراء، و 33.60 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.13 جنيه للشراء، و 39.32 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 39.13 جنيه للشراء، و 39.34 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 39.15 جنيه للشراء، و 39.61 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.26 جنيه للشراء، و 39.45 للبيع، وفق اخر تحديث على أسعار .

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع، وفق لآخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.15 جنيه للشراء، و 100.07 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 96.09 جنيه للشراء، و 100.19 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 93.48 جنيه للشراء، و 100.56 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و 100.39 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 8.22 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، وفق أسعار اليوم.