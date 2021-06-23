أسعار العملات اليوم الأربعاء 23-6-2021 في البنوك المصرية

سجلت أسعار العملات اليوم الأربعاء، 23-6-2021، بمستهل التعاملات مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنوك المحلية وشركات الصرافة العاملة في مصر، مستويات قريبة من تلك المعلنة أمس الثلاثاء، على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري عن أسعار العملات في مصر.

وتستعرض منصة المال الإلكترونية أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم، سواء البنوك التجارية الحكومية أو الخاصة، وكذلك شركات الصرافة العاملة في مصر، كالآتي:

أسعار العملات فى بنك مصر

حققت أسعار العملات اليوم، الأربعاء، بمستهل التعاملات بفروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، الآتي:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

فيما يتداول سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.58 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، إلى 21.71 جنيه للشراء و21.9 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

وعند 4.25 و4.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، بفروع بنك مصر.

أسعار العملات فى البنك الأهلي

كذلك، جاءت أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري؛ أكبر مصرف حكومي من حيث الأصول، كالتالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل نظيره المصري، 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر اليورو الأوروبي مقابل العملة المحلية، 18.58 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع.

وحقق سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، 21.71 جنيه للشراء و21.9 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الريال السعودي مقابل العملة المحلية، عند مستويات 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، عند 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع. جنيهات-استرليني

أسعار العملات في شركات الصرافة

أظهرت شاشات التداول اللحظي بفروع الشركة المصرية للصرافة التابعة لبنك مصر، سعر العملات صباح اليوم الأربعاء، كالآتي:

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه، 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.58 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع.

ويتداول سعر الإسترليني مقابل نظيره المصري، عند 21.71 جنيه للشراء و21.9 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال مقابل الجنيه، عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع.

وكذلك حقق سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات بالبنك التجاري الدولي CIB

وأمام الجنيه؛ جاءت أسعار العملات اليوم بفروع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر من حيث الأصول، كالتالي:

سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

فيما حقق سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.59 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع.

أما على صعيد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، فبلغت مستويات 21.73 جنيه للشراء و21.97 جنيه للبيع.

فيما يتداول سعر الريال السعودي مقابل نظيره المصري، عند 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي المصري

وأمام الجنيه؛ جاءت أسعار العملات اليوم على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة أمس، كالتالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، قرب 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.56 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.

وحقق سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري، 21.67 جنيه للشراء و21.81 جنيه للبيع.

فيما يتداول سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، قرب 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، عند 4.25 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات فى بنك الإسكندرية

تنقل منصة المال الإلكترونية سعر العملات اليوم أمام الجنيه المصري، بفروع بنك الإسكندرية، حسبما عكستها شاشات التداول اللحظي بفروعه صباح اليوم، كالتالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، 15.6 جنيه للشراء و15.7 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه، عند 18.57 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري، 21.7 جنيه للشراء و21.91 جنيه للبيع.

وعند 4.10 و4.19 جنيه للشراء والبيع، على التوالي، يتداول سعر الريال مقابل الجنيه، بمستهل التعاملات.

فيما سجل سعر الدرهم مقابل الجنيه، 4.23 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

أسعار العملات بالبنك العربي الأفريقي

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي، 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه، 18.6 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، عند 21.74 جنيه للشراء و21.92 جنيه للبيع.

فيما حقق سعر الريال السعودي مقابل نظيره المحلي، 4.05 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.