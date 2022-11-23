شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 23-11-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، تباينًا واضحًا، ففي حين استقر سعر الريال السعودي، وارتفع سعر الدرهم الإماراتي قرشًا واحدًا، وارتفع سعر الدولار قرشين فقط، فإن عملات اليورو والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي حققت صعودًا قياسيًا، العملة الأوروبية بمقدار 16 قرشًا في الشراء والبيع، والجنيه الإسترليني 16 قرشًا، أما الدينار الكويتي فارتفع 20 قرشًا في سعريّ الشراء والبيع، وتستعرض جريدة المال سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية، في البنك المركزي المصري، و4 بنوك أخرى.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.50 جنيه للشراء، 24.57 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.28 جنيه للشراء، 25.37 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.22 جنيه للشراء، 29.32 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.50 جنيه للشراء، 79.86 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.67 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك المصري الخليجي: 24.55 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

بنك مصر: 24.48 جنيه للشراء، 24.53 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 24.48 جنيه للشراء، 24.53 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.58 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي: 25.27 جنيه للشراء، 25.37 للبيع.

بنك مصر: 25.20 جنيه للشراء، 25.44 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 25.20 جنيه للشراء، 25.44 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 25.27 جنيه للشراء، 25.44 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

البنك المصري الخليجي: 29.13 جنيه للشراء، 29.45 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.06 جنيه للشراء، 29.52 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 29.13 جنيه للشراء، 29.24 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 29.06 جنيه للشراء، 29.52 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

بنك مصر: 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 6.50 جنيه للشراء، 6.54 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.52 جنيه للشراء، 6.53 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك الأهلي المصري: 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 76.88 جنيه للشراء، 79.68 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك المصري الخليجي: 76.10 جنيه للشراء، 79.95 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 77.90 جنيه للشراء، 79.74 للبيع.

بنك مصر: 76.82 جنيه للشراء، 79.68 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

البنك المصري الخليجي: 6.67 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.

بنك مصر: 6.66 جنيه للشراء، 6.67 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.66 جنيه للشراء، 6.67 للبيع، وفق أسعار العملات.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.680 جنيه للشراء، 6.687 للبيع.