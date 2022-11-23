تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 23-11-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، بعد موجة من التأرجح شهدتها الساعات الماضية، حيث ارتفع الدولار قرشًا واحدًا، وصعد اليورو 9 قروش، وصعد الجنيه الإسترليني 20 قرشًا، وارتفع الدينار الكويتي 11 قرشًا، وتحرك سعر شراء الريال السعودي قرشًا واحدًا، واستقر الدرهم الإماراتي، وتقدم جريدة المال استعراضًا تفصيليًا لسعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية، وفقًا لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، و4 بنوك أخرى.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.66 جنيه للشراء، 6.68 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.51 جنيه للشراء، 6.53 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 24.48 جنيه للشراء، 24.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.37 جنيه للشراء، 79.77 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.07 جنيه للشراء، 29.16 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.12 جنيه للشراء، 25.21 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك مصر: 24.48 جنيه للشراء، 24.53 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

المصرف المتحد: 24.48 جنيه للشراء، 24.58 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.48 جنيه للشراء، 24.53 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 25.20 جنيه للشراء، 25.38 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك مصر: 25.21 جنيه للشراء، 25.38 للبيع.

المصرف المتحد: 25.20 جنيه للشراء، 25.43 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 25.21 جنيه للشراء، 25.43 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

المصرف المتحد: 6.31 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

بنك مصر: 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 6.45 جنيه للشراء، 6.53 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 6.50 جنيه للشراء، 6.52 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

بنك التنمية الصناعية: 76.50 جنيه للشراء، 79.80 للبيع.

المصرف المتحد: 74.18 جنيه للشراء، 79.80 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 76.73 جنيه للشراء، 79.66 للبيع.

بنك مصر: 76.80 جنيه للشراء، 79.66 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك

بنك التنمية الصناعية: 29.06 جنيه للشراء، 29.27 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.06 جنيه للشراء، 29.27 للبيع.

بنك مصر: 29.06 جنيه للشراء، 29.22 للبيع، وفق أسعار العملات.

المصرف المتحد: 29.06 جنيه للشراء، 29.33 للبيع.

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 6.66 جنيه للشراء، 6.67 للبيع.

بنك مصر: 6.66 جنيه للشراء، 6.67 للبيع.

المصرف المتحد: 6.52 جنيه للشراء، 6.69 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك التنمية الصناعية: 6.63 جنيه للشراء، 6.69 للبيع.