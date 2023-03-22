أسعار العملات اليوم الأربعاء 22-3-2023 مقابل الجنيه بختام التعاملات

سجلت أسعار

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 22-3-2023 تذبذبا بسعري الشراء والبيع بنهاية عمليات التداول اليومية بالبنوك المصرية العاملة بالسوق المصرفية، في مواجهة الجنيه، ويستعرض موقع جريدة «المال» متوسطات أسعار صرف 6 عملات أجنبية وعربية مقابل الجنيه وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، و الدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، وفقاً للبيان المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزى المصرى.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.60 جنيه للشراء، 100.95 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.83 جنيه للشراء، 37.96 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.25 جنيه للشراء، 33.37 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلى الكويتى – مصر: 97.82 جنيه للشراء، 101.02 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.93 جنيه للبيع.

بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع.

سعر الريال السعودى في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع.

البنك الأهلى الكويتى – مصر: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، بحسب أسعار

أسعار العملات

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع.

البنك الأهلى الكويتى – مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 37.54 جنيه للشراء، 37.93 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.54 جنيه للشراء، 37.93 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 37.66 جنيه للشراء، 37.87 جنيه للبيع.

البنك الأهلى الكويتى – مصر: 37.60 جنيه للشراء، 38.05 جنيه للبيع.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك التعمير والإسكان: 33.21 جنيه للشراء، 33.35 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.08 جنيه للشراء، 33.31 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي – مصر: 33.16 جنيه للشراء، 33.42 للبيع.

بنك مصر: 33.08 جنيه للشراء، 33.31 للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك الأهلى الكويتى – مصر: 30.88 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.