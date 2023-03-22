أسعار العملات اليوم الأربعاء 22-3-2023 بمستهل التعاملات في مصر

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.23 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.77 جنيه للشراء، و 37.90 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.54 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع، وفق
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.
البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 33.19 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.
بنك مصر: 33.08 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك سايب: 33.19 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.08 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 37.66 جنيه للشراء، و 38.05 للبيع، وفق أسعار العملات.
بنك مصر: 37.54 جنيه للشراء، و 37.88 للبيع.
بنك سايب: 37.66 جنيه للشراء، و 38.03 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 37.54 جنيه للشراء، و 37.90 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.
بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
بنك سايب: 8.09 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق أسعار
البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.
بنك مصر: 97.02 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
بنك سايب: 100.60 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.