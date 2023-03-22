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أسعار العملات اليوم الأربعاء 22-3-2023 بمستهل التعاملات في مصر

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تباين أسعار العملات

أسعار العملات اليوم الأربعاء 22-3-2023 بمستهل التعاملات في مصر
مايكل سمير

مايكل سمير

8:00 ص, الأربعاء, 22 مارس 23

سجلت أسعار

العملات
اليوم الأربعاء 22-3-2023، في مستهل عليمات التداول على العملات تباينًا نسبيًا بالبنوك العاملة في مصر مقابل الجنيه المصري، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والدينار الكويتي، والجنيه الإسترليني، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» بحب متوسط السعر في البنك المركزي المصري، وعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.23 جنيه للشراء، و 33.34 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.77 جنيه للشراء، و 37.90 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.20 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.54 جنيه للشراء، و 100.89 للبيع، وفق

متوسط
أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع، وفق أسعار العملات.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 33.19 جنيه للشراء، و 33.41 للبيع.

بنك مصر: 33.08 جنيه للشراء، و 33.25 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك سايب: 33.19 جنيه للشراء، و 33.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.08 جنيه للشراء، و 33.29 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 37.66 جنيه للشراء، و 38.05 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك مصر: 37.54 جنيه للشراء، و 37.88 للبيع.

بنك سايب: 37.66 جنيه للشراء، و 38.03 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 37.54 جنيه للشراء، و 37.90 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

بنك أبوظبي التجاري: 8.34 جنيه للشراء، و 8.43 للبيع.

بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و 8.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات اليوم
أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و 8.23 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

بنك سايب: 8.09 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفق أسعار

العملات
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البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.21 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و 101.02 للبيع.

بنك مصر: 97.02 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك سايب: 100.60 جنيه للشراء، و 101.03 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، و 100.70 للبيع.

مايكل سمير

مايكل سمير

8:00 ص, الأربعاء, 22 مارس 23