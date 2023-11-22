أسعار العملات اليوم الأربعاء 22-11-2023 مقابل الجنيه بالختام

تباينت أسعار اليوم الأربعاء 22-11-2023، مقابل نظيرها المصري بفروع البنوك العاملة في السوق المحلية، لتواصل بعض العملات استقرارها على المواقع الرسمية للبنوك من العملة الأمريكية والسعودية والإماراتية على نفس مستويات أمس، فيما شهد الباقي تحركًا طفيفًا، ولتعرض البوابة الإلكتروني لجريدة «المال»، مسحًا تفصيليًا أجرته من جولة داخل البنوك من شاشات التداولات اللحظية الموجودة داخل الفروع، مستويات شراء وبيع 6 عملات هي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي».

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.64جنيه للشراء، و33.75 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.69 جنيه للشراء، و38.81 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.11 جنيه للشراء، و100.46 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، بحسب اخر تحديث على أسعار العملات اليوم في السوق المحلية.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك سايب : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات في مصر.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.46 جنيه للشراء، و33.69 للبيع.

لبنك التجاري الدولي: 33.57 جنيه للشراء، و33.81 للبيع.

بنك مصر: 33.46 جنيه للشراء، و33.69 للبيع.

بنك سايب : 33.65 جنيه للشراء، و33.80 للبيع، حسب اخر التعاملات على أسعار العملات في السوق المحلية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.46 جنيه للشراء، و38.71 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 38.58 جنيه للشراء، و38.83 للبيع.

بنك مصر: 38.46جنيه للشراء، و38.71للبيع.

بنك سايب : 38.64 جنيه للشراء، و38.84 للبيع، حسب اخر التعاملات على أسعار العملات في السوق الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك سايب : 8.10 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، حسب اخر التعاملات على أسعار العملات في السوق.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.18 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

بنك مصر: 99.85 جنيه للشراء، و100.15 للبيع.

بنك سايب : 100.11جنيه للشراء، و100.94 للبيع، حسب اخر التعاملات على أسعار العملات اليوم في السوق.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك الإسكندرية: 8.38 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، حسب اخر التعاملات على أسعار اليوم.