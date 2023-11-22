أسعار العملات اليوم الأربعاء 22-11-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

حققت أسعار اليوم الأربعاء 22-11-2023، تباينًا أمام العملة المحلية لمصر داخل فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، ليستقر كل من الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي والريال السعودي على مستويات أمس، بينما تحركت بقية العملات خلال مسح “المال” بشكل طفيف.

وترصد «المال»، خلال المسح التالي، مستويات شراء وبيع 6 عملات هي: «الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي» والتي جاءت عند:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم: 33.74 جنيه للشراء، و33.86 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.65 جنيه للشراء، و38.79 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.12 جنيه للشراء، و100.47 للبيع.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع، وفقًا لآخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.50 جنيه للشراء، و33.69 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 33.65 جنيه للشراء، و33.80 للبيع.

بنك مصر: 33.63 جنيه للشراء، و33.82 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 33.74 جنيه للشراء، و33.93 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث على أسعار في مصر.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 38.48 جنيه للشراء، و38.71 للبيع.

البنك قطر الوطني الأهلي: 38.65 جنيه للشراء، و38.80 للبيع.

بنك مصر: 38.44 جنيه للشراء، و38.72 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 38.56 جنيه للشراء، و38.80 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث على أسعار العملات بمصر.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث على أسعار العملات في السوق المحلية.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.19 جنيه للشراء، و100.16 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 95.94 جنيه للشراء، و100.49 للبيع.

بنك مصر: 99.88 جنيه للشراء، و100.17 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.60 جنيه للشراء، و100.75 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث على أسعار العملات في السوق.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.37 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، و8.46 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث على أسعار اليوم.