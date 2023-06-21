أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-6-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

سجلت أسعار
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.24 جنيه للشراء، 39.37 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 33.67 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 99.46 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.
البنك المصري الخليجي : 95.63 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.
بنك مصر: 100.14 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 94.86 جنيه للشراء، 101.07 للبيع.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.
البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.
بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
بنك مصر: 39.02 جنيه للشراء، 39.49 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 39.02 جنيه للشراء، 39.49 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 39.34 جنيه للشراء، 39.51 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 39.14 جنيه للشراء، 39.63 للبيع.
سعر اليورو في البنوك المصرية
بنك الكويت الوطني: 33.66 جنيه للشراء، 33.80 للبيع.
البنك الأهلي المصري: 33.53 جنيه للشراء،33.72 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 33.63 جنيه للشراء، 33.84 للبيع.
بنك مصر: 33.53 جنيه للشراء، 33.72 للبيع،
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار