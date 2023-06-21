أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-6-2023 مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

اليوم الأربعاء 21-6-2023 تباينا بالشراء والبيع في البنوك لكل من اليورو والجنيه الإسترليني بينما استقرت ثلاث عملات وهي الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدولار الأمريكي، أمام العملة المحلية، في ختام التعاملات البنكية، ويرصد موقع جريدة «المال» في التقرير التالي متوسطات أسعار الصرف لعدد «6» عملات وهي «الجنيه الإسترليني، واليورو، والدولار الأمريكي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي»، الصادر عن البنك المركزي المصري المنشور على موقعه الألكتروني.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.33 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.24 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.24 جنيه للشراء، 39.37 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.67 جنيه للشراء، 33.79 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

اسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.46 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 95.63 جنيه للشراء، 100.87 للبيع.

بنك مصر: 100.14 جنيه للشراء، 100.48 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 94.86 جنيه للشراء، 101.07 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 8.17 جنيه للشراء، 8.26 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 8.17 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.22 للبيع، بحسب أسعار

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

اليوم.

البنك المصري الخليجي: 8.38 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، 8.39 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 8.31 جنيه للشراء، 8.47 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك مصر: 39.02 جنيه للشراء، 39.49 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 39.02 جنيه للشراء، 39.49 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 39.34 جنيه للشراء، 39.51 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 39.14 جنيه للشراء، 39.63 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك الكويت الوطني: 33.66 جنيه للشراء، 33.80 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 33.53 جنيه للشراء،33.72 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 33.63 جنيه للشراء، 33.84 للبيع.

بنك مصر: 33.53 جنيه للشراء، 33.72 للبيع،

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلى المصرى: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع، وفق أسعار

اليوم.