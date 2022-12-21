أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-12-2022 مقابل الجنيه في نهاية التعاملات البنكية

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-12-2022 في نهاية التعاملات البنكية اليومية، حيث استقر الدولار والريال السعودي شهد انخفاض سعر البيع قرش واحد فقط، وانخفض اليورو 7 قروش، وانخفض الدينار الكويتي 3 قروش في الشراء، وارتفع 36 قرشًا في البيع، وفقد الجنيه الإسترليني 17 قرشًا، واستقر الدرهم الإماراتي، وتقدم بوابة «المال نيوز» في التقرير اليومي التالي أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.66 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.16 جنيه للشراء، و 26.25 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.52 جنيه للشراء، و 80.79 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.82 جنيه للشراء، و 29.92 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع، بحسب متوسط أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

ميد بنك: 24.70 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

بنك سايب: 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

البنك الأهلى المصرى: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بنك الإسكندرية: 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

البنك الأهلى المصري: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بنك أبو ظبي التجاري: 26.14 جنيه للشراء، و 26.30 للبيع.

بنك المشرق: 26.17 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع.

بنك مصر: 26.13 جنيه للشراء، و 26.28 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 26.11 جنيه للشراء، و 26.28 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 78.47 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 77.65 جنيه للشراء، و 80.81 للبيع.

بنك مصر: 77.78 جنيه للشراء، و 80.67 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 77.78 جنيه للشراء، و 80.67 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بنك كريدي اجريكول-مصر: 29.79 جنيه للشراء، و 30.17 للبيع.

المصرف العربي الدولي: 29.95 جنيه للشراء، و 30.10 للبيع.

بنك مصر: 29.78 جنيه للشراء، و 30.10 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 29.78 جنيه للشراء، و 30.10 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك المصري الخليجي: 6.72 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 6.70 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع

بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.