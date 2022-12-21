أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-12-2022 في بداية التعاملات بالبنوك في مصر

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-12-2022، ببداية التعاملات الصباحية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًّا تفصيليًّا عن سعر صرف 6 عملات أجنبية وعربية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي»، وفقًا لشاشات التداول اللحظية المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية، وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.66 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 26.23 جنيه للشراء، و 26.31 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.98 جنيه للشراء، و 30.09 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.55 جنيه للشراء، و 80.83 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

بنك مصر: 24.64 جنيه للشراء، و 24.69 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.68 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 للبيع، وفق أسعار العملات.

أسعار العملات

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 26.06 جنيه للشراء، و 26.29 للبيع.

بنك مصر: 26.06 جنيه للشراء، و 26.29 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 26.11 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 26.07 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 29.88 جنيه للشراء، و 30.10 للبيع.

بنك مصر: 29.96 جنيه للشراء، و 30.10 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.01 جنيه للشراء، و 30.17 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 29.95 جنيه للشراء، و 30.17 للبيع، ، وفق أسعار العملات.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.54 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.52 جنيه للشراء، و 6.60 للبيع، ، وفق أسعار العملات اليوم.

اسعار العملات

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 77.77 جنيه للشراء، و 80.65 للبيع.

بنك مصر: 77.74 جنيه للشراء، و 80.65 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 77.84 جنيه للشراء، و 80.84 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 76.31 جنيه للشراء، و 82.03 للبيع، وفق أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.

بنك الإسكندرية: 6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 6.70 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.