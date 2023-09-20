أسعار العملات اليوم الأربعاء 20-9-2023 أمام الجنيه بختام التعاملات

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 20-9-2023 مقابل الجنيه المصري في بالمواقع الرسمية للبنوك العاملة في مصر إضافة إلى شاشات التداولات داخل الفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية، لتحافظ عملة الولايات المتحدة الأمريكية وعملة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على مستوياتها المعلنة داخل البنوك أمس، فيما واجه كل من الدينار الكويتي ووحدة النقد الأوروبية والجنيه الإسترليني تحركًا طفيفا بين الصعود والهبوط، وتعرض المال في تقريرها التالي أسعار على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.12 جنيه للشراء، و 38.25 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.98 جنيه للشراء، و 33.10 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.87 جنيه للشراء، و 100.21 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، بحسب آخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.785 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، بحسب آخر التداولات على أسعار .

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 32.92 جنيه للشراء، و 33.12للبيع.

بنك مصر: 32.82 جنيه للشراء، و 33.03 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 32.92 جنيه للشراء، و 33.12 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.82 جنيه للشراء، و 32.97 للبيع، وفقًا لآخر تعامل على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.63 جنيه للشراء، و 99.92 للبيع.

بنك القاهرة: 100.04 جنيه للشراء، و 100.24للبيع..

بنك قطر الوطني الأهلي :99.89 جنيه للشراء، و 100.24للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.99 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع، بحسب آخر التعاملات على أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 38.05.جنيه للشراء، و 38.36 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 38.05.جنيه للشراء، و 38.36 للبيع.

بنك مصر: 38.04 جنيه للشراء، و 38.27 للبيع،.

البنك الأهلي المصري: 37.93 جنيه للشراء، و 38.24 للبيع، وفقًا للتحديثات الأخيرة على أسعار العملات .

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع،

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

بنك القاهرة: 8.38 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب آخر التعاملات على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك القاهرة: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.22 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفقًا للتعاملات الاخيرة على أسعار اليوم