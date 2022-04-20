أظهرت شاشات التداول اللحظية استقرار أسعار العملات اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري، على نفس الأسعار الختامية لمستويات أمس،داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر

كما بينت احدث التداولات وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.97 جنيه للشراء، و20.12 جنيها للبيع.

بينما استقر سعر صرف الريال السعودي عند 4.89 جنيه للشراء، و4.91 للبيع، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر.

أسعار العملات في بنك قناة السويس

وبلغ سعر صرف الدولار داخل بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند 18.33 جنيه للشراء، 18.43 للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو 19.95 جنيه للشراء، و20.13 جنيه للبيع.

وبلغت مستويات شراء وبيع الريال السعودي أمام نظيره المصري مستوى 4.87 جنيه للشراء، و4.92 للبيع، ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني 24.02 جنيه للشراء، و24.23 للبيع.

كما أظهرت شاشات التداول وصول الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.35 جنيه للشراء، و18.42 للبيع، وبلغ سعر الجنيه الاسترليني على شاشات تداول البنك إلى 24.05 جنيه للشراء و24.23 للبيع، داخل شركات مصر للصرافة.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر اليورو داخل أكبر البنوك الحكومية البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 19.94 جنيه للشراء، و20.12 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار أمام الجنيه 18.35 جنيه، و18.42 للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي، وبلغت سعر صرف الريال السعودي إلى 4.97 جنيه للشراء، و4.92 للبيع.