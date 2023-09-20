أسعار العملات اليوم الأربعاء 20-9-2023 أمام الجنيه ببداية التعاملات

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 20-9-2023 أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية في اخر تحديث لها على شاشات التداولات اللحظية ومواقع البنوك الإلكترونية، بعد أن أنهت المصارف العاملة في السوق المصرية تعاملاتها على استقرار كل من الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي والريال السعودي، وارتفاع كل من اليورو الأوروبي والدينار الكويتي والجنيه الإسترليني، لتقدم المال في التقرير التالي اخر تحديث لسعري شراء وبيع العملات أمام الجنيه والتي جاءت عند:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 38.24 جنيه للشراء، و 38.37 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 32.99 جنيه للشراء، و 33.11 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.87 جنيه للشراء، و 100.22 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع، وفقًا لأخر تحديث على أسعار العملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي: 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

بنك التنمية الصناعية : 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع، بحسب التحديث الأخير على أسعار .

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي: 32.97 جنيه للشراء، و 33.08للبيع.

بنك مصر: 32.82 جنيه للشراء، و 33.03 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 32.69 جنيه للشراء، و 32.96 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 32.82 جنيه للشراء، و 32.97 للبيع، وفقًا للتحديثات الأخير ى على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

بنك مصر: 99.63جنيه للشراء، و 99.92للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 98.99جنيه للشراء، و 100.24للبيع..

بنك التنمية الصناعية:96.09جنيه للشراء، و 99.87 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 98.99 جنيه للشراء، و 99.91 للبيع، بحسب أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي : 38.23 جنيه للشراء، و 38.36 للبيع

بنك التنمية الصناعية: 38.06 جنيه للشراء، و 38.39 للبيع.

بنك مصر: 38.04 جنيه للشراء، و 38.27 للبيع،.

البنك الأهلي المصري: 37.93 جنيه للشراء، و 38.24 للبيع، وفقًا للتحديثات الأخيرة على أسعار العملات .

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع،

بنك التنمية الصناعية: 8.33 جنيه للشراء، و 8.40 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و 8.39 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 8.40 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب اخر التعاملات على أسعار العملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي الكويتي: 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع، وفقًا لأخر تعاملات على أسعار اليوم