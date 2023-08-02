أسعار العملات اليوم الأربعاء 2-8-2023 في ختام التعاملات

تباينت اليوم الأربعاء 2-8-2023 في ختام تعاملاتها بالبنوك في آخر تحديث على المواقع الإلكترونية وشاشات التداولات اللحظية بالمصارف العاملة في مصر، بعدما استقر كل من العملة الأمريكية الدرهم الإماراتي وعملة المملكة العربية السعودية على نفس مستويات أمس، وصعد اليورو الأوروبي بشكل طفيف بينما تراجع الجنيه الإسترليني والدينار الكويتي، لتعرض البوابة الإلكترونية لجريدة “المال” أسعار العملات اليوم على مستوى الشراء والبيع في آخر تحديث لها داخل البنوك الخاصة والحكومية والبنك المركزي المصري، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.19 جنيه للشراء، و 100.53 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.30 جنيه للشراء، و 39.44 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 33.85 جنيه للشراء، و 33.97 للبيع.

سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و 30.93 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و 8.24 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و 8.42 للبيع، بحسب آخر تحديث على اليوم.

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، في اخر تحديث على أسعار العملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 33.76 جنيه للشراء، و33.99 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 33.87 جنيه للشراء، و34.10 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 33.87 جنيه للشراء، و34.11 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 33.73 جنيه للشراء، و34.10 للبيع، بحسب تحديثات المواقع الإلكترونية على أسعار العملات .

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 39.24 جنيه للشراء، و39.50 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 39.37 جنيه للشراء، و39.63 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 39.37 جنيه للشراء، و39.63 للبيع

بنك المصرف المتحد:39.24 جنيه للشراء، و39.63 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 7.95 جنيه للشراء، 8.25 للبيع، وفقًا للتحديثات الأخيرة على أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 99.38 جنيه للشراء، و100.33 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 100.29 جنيه للشراء، و100.66 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 97.30 جنيه للشراء، و100.68 للبيع.

بنك المصرف المتحد: 93.84 جنيه للشراء، 100.68 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري:8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

بنك مصر: 8.38 جنيه للشراء، و8.39 للبيع.

بنك المصرف المتحد:8.22 جنيه للشراء، 8.42 للبيع، بحسب اخر تحديثات البنوك على أسعار العملات اليوم.